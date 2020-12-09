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Лига чемпионов

"Краснодар" сыграл вничью с "Челси" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:1
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер и нападающий "Краснодара" Вандерсон EPA-EFE/Kirsty Wigglesworth
Описание
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер и нападающий "Краснодара" Вандерсон
© EPA-EFE/Kirsty Wigglesworth

ТАСС, 9 декабря. Российский футбольный клуб "Краснодар" на выезде сыграл вничью с английским "Челси" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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В составе хозяев с пенальти мяч забил Жоржиньо (28-я минута), у гостей отличился Реми Кабелла (24). 19-летний полузащитник Тино Анджорин дебютировал в стартовом составе лондонского клуба.

В другом матче группы Е испанская "Севилья" обыграла французский "Ренн" со счетом 3:1.

"Краснодар" ранее лишился шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов, клуб обеспечил себе третье место, дающее право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. По итогам группового этапа "Челси" занял первое место, набрав 14 очков, "Севилья" стала второй (13), "Краснодар" - третьим (5), "Ренн" - четвертым (1).

Лига чемпионов-2020/21. Группа Е
МестоКомандаИВНПМО
1Челси642014-214
2Севилья64119-813
3Краснодар61236-115
4Ренн60152-81

 

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