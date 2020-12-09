Футболисты "Башакшехира" отказались от возобновления матча Лиги чемпионов с ПСЖ

ТАСС, 9 декабря. Игроки турецкого футбольного клуба "Истанбул Башакшехир" отказались от возобновления матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским ПСЖ из-за расистских высказываний арбитра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В матче с ПСЖ наши футболисты решили не выходить на поле из-за расистского поведения, которое допустил резервный арбитр Себастьян Колтеску в отношении помощника тренера Пьера Вебо", - говорится в сообщении.

Матч был остановлен на 14-й минуте при счете 0:0. В другом матче группы H германский "Лейпциг" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2, благодаря этому результату ПСЖ и "Лейпциг" вышли в плей-офф Лиги чемпионов.