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Лига чемпионов

Футболисты "Башакшехира" отказались от возобновления матча Лиги чемпионов с ПСЖ

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, резервный арбитр допустил расистское поведение в отношении помощника тренера Пьера Вебо
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 9 декабря. Игроки турецкого футбольного клуба "Истанбул Башакшехир" отказались от возобновления матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским ПСЖ из-за расистских высказываний арбитра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"В матче с ПСЖ наши футболисты решили не выходить на поле из-за расистского поведения, которое допустил резервный арбитр Себастьян Колтеску в отношении помощника тренера Пьера Вебо", - говорится в сообщении.

Матч был остановлен на 14-й минуте при счете 0:0. В другом матче группы H германский "Лейпциг" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2, благодаря этому результату ПСЖ и "Лейпциг" вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

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