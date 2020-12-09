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Лига чемпионов

Матч Лиги чемпионов ПСЖ - "Башакшехир" будет доигран 9 декабря с новой бригадой судей

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, встреча была прервана после того, как резервный арбитр допустил расистское поведение в отношении помощника тренера Пьера Вебо
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 9 декабря. Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Башакшехиром", прерванный из-за расистского скандала, будет доигран в среду с новой судейской бригадой. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Встреча в Париже была прервана на 14-й минуте после того, как футболисты и тренеры "Башакшехира" покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера Пьера Вебо со стороны четвертого арбитра встречи. Игру обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. Четвертый арбитр - Себастьян Колтеску. Футболисты французкой команды поддержали решение не продолжать матч.

В другом матче группы H германский "Лейпциг" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2, благодаря этому результату ПСЖ и "Лейпциг" вышли в плей-офф Лиги чемпионов.В заявлении УЕФА отмечается, что на встрече будет работать новая бригада арбитров. Также УЕФА расследует инцидент. Матч возобновится в 20:55 мск.

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