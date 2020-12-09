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Лига чемпионов

Мусаев заявил, что доволен результатами "Краснодара" в Лиге чемпионов

Российский клуб занял третье место в группе Е и вышел в 1/16 финала Лиги Европы
Главный тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев Денис Тырин/ТАСС
Описание
Главный тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев
© Денис Тырин/ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Главный тренер российского футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев остался доволен результатом команды по итогам групповой стадии Лиги чемпионов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В матче заключительного тура группового этапа "Краснодар" в гостях сыграл вничью с английским "Челси" (1:1) и с 5 очками занял третье место в группе E, выйдя в 1/16 финала Лиги Европы. Команда Мусаева впервые играла на групповой стадии Лиги чемпионов.

"Мне понравилась игра в первом тайме, - сказал Мусаев. - мы были хороши в переходных фазах, когда отбирали мяч, шли в контратаки. Во втором тайме отдали инициативу, наверное, из-за того, что Вандерсон и Классон не до конца готовы. Но я доволен нашим результатом в группе".

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