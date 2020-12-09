На матч Лиги чемпионов ПСЖ - "Башакшехир" назначена новая бригада арбитров

ТАСС, 9 декабря. Нидерландский судья Данни Маккели назначен новым главным арбитром прерванного из-за расистского скандала матча шестого тура футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Башакшехиром". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча в Париже была прервана на 14-й минуте после того, как футболисты и тренеры "Башакшехира" покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи. Игру обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. Четвертый арбитром был Себастьян Колтеску.

Помощниками Маккели стали его соотечественник Марио Дикс и поляк Марцин Бонек. Четвертым арбитром назначен Бартош Франковски из Польши, за системы видеоапомощника рефери (VAR) будут отвечать итальянцы Марко Ди Белло и Маурицио Мариани.

Ранее пресс-служба УЕФА сообщила, что матч возобновится в среду в 20:55 мск.