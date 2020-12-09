Кокорин и брошенная перчатка "Зениту". Чем запомнился ушедший из "Спартака" Газизов

ТАСС, 9 декабря. Московский футбольный клуб "Спартак" во вторник объявил об уходе генерального директора Шамиля Газизова. Совет директоров клуба временно возложил его обязанности на управляющего директора Евгения Мележикова.

Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, построением вертикали взаимодействия команд "Спартака" всех возрастов займется спортивный директор клуба Дмитрий Попов.

Газизов сменил на посту гендиректора красно-белых Томаса Цорна, об уходе которого было объявлено 7 июля. О приходе Газизова на следующий день объявил председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун после матча с "Локомотивом" (1:1).

Специалист, ранее работавший на аналогичном посту в "Уфе" и сумевший вывести клуб из Башкортостана из первого дивизиона в середняки чемпионата России, проработал в "Спартаке" лишь пять месяцев. В настоящее время красно-белые находятся на втором месте в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав одинаковое количество очков с лидирующим "Зенитом".

Перчатка "Зениту"

В интервью газете "Спорт-Экспресс" сразу после назначения на пост генерального директора "Спартака" Газизов сказал, что ему приятно будет при помощи Федуна и главного тренера команды Доменико Тедеско бросить перчатку на тот момент единоличному лидеру РПЛ "Зениту".

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев после выхода "Спартака" на первое место в таблице РПЛ по итогам шести туров отреагировал на слова Газизова.

"Перчатка пока еще не долетела, они на первом месте, но разница всего одно очко после шести матчей - это еще не перчатка, ее еще, можно сказать, ткут".

О состоянии брошенной перчатки станет ясно 16 декабря, когда "Спартак" и "Зенит" встретятся в 19-м туре РПЛ. Но уже без Газизова.

Спорные трансферы

По сообщениям СМИ, "Спартак" вел переговоры со многими футболистами чемпионатов Англии, Италии и Франции, которые могли бы стать лидерами команды, однако подавляющая часть слухов не подтвердилась.