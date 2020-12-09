В НХЛ работают над созданием канадского дивизиона

ТАСС, 9 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) работает над созданием канадского дивизиона в предстоящем сезоне. Об этом заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, власти США закрыли въезд в Канаду. "Нам нужно многое сделать, чтобы вернуться в игру, - сказал Беттмэн. - Очевидно, что мы не собираемся играть 82 матча регулярного чемпионата, также есть проблемы с поездками из-за ограничений между США и Канадой".

"Если все останется так, как есть, нам наверняка придется создать канадский дивизион и перестроиться в США. Мы пытаемся сосредоточиться на решении всех этих проблем", - добавил он.

В канадский дивизион войдут семь команд: "Монреаль", "Торонто", "Оттава", "Калгари", "Эдмонтон", "Ванкувер" и "Виннипег". 24 клуба из США будут разделены на три дивизиона по восемь команд.

Ранее журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн сообщил, что новый сезон НХЛ стартует 13 января, каждая команда проведет по 56 игр регулярного чемпионата вместо обычных 82. Также, по его информации, несколько клубов лиги изучают возможность проведения матчей предстоящего сезона на открытом воздухе для допуска болельщиков на стадионы. Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был доигран в "пузырях", организованных в канадских Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала "Тампа", которая обыграла "Даллас" со счетом 4-2 в финальной серии.