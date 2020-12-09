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Футбол в Испании

СМИ: футболист "Валенсии" и сборной России Черышев вылечился от коронавируса

Полузащитник будет готовиться к ближайшему матчу чемпионата Испании против "Атлетика"
Денис Черышев EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
Описание
Денис Черышев
© EPA-EFE/JULIEN DE ROSA

ТАСС, 9 декабря. Полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" и сборной России Денис Черышев вылечился от коронавируса. Об этом сообщает газета As.

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Отмечается, что 29-летний Черышев может начать готовиться к матчу против "Атлетика" из Бильбао в основной группе, если позволит лига. Встреча 13-го тура чемпионата Испании пройдет в Валенсии 12 декабря.

Портал "Спорт24" 27 ноября сообщил со ссылкой на агента игрока Хинеса Карвахаля о том, что тест Черышева на коронавирус оказался положительным. Полузащитник пропустил две игры в чемпионате Испании против мадридского "Атлетико" (0:1) и "Эйбара" (0:0).

В текущем сезоне Черышев провел за "Валенсию" пять матчей, в которых отметился голевой передачей. За сборную России в нынешнем году на его счету пять игр и один гол.

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