Глава комитета FIS прокомментировал отказ сборной Норвегии от участия в "Тур де Ски"

Ранее сборная Норвегии отказалась от участия в "Тур де Ски" из-за риска заражения коронавирусом. Также команда снялась с участия в оставшихся этапах Кубка мира в 2020 году, которые пройдут в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и германском Дрездене (19-20 декабря).

"Я не понимаю, что имеет в виду лыжная ассоциация, - сказал Ульванг. - Эспен Бьервиг (менеджер сборной Норвегии ) говорит, что Норвегия могла бы принять участие, если бы гонка проводилась в одном месте, но в таком случае меня удивляет, почему норвежцы не едут в Давос".

"Перенос "Тур де Ски" никогда не был возможен, так как в FIS выбирают место проведения и организаторы делают большие инвестиции в соревнование. Итальянские власти дали добро на проведение гонки, поэтому было бы совершенно неправильно отнять ее у них. Мы не можем этого сделать, потому что так хочет Норвегия", - сказал глава комитета.

Старт "Тур де Ски" запланирован на 1 января, многодневка будет состоять из восьми этапов, которые пройдут в Швейцарии и Италии. Кроме норвежцев от участия в декабрьских этапах Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом в мире отказались сборные Швеции и Финляндии.