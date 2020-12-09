Фигуристка Косторная вошла в предварительный список участников чемпионата России

ТАСС, 9 декабря. Алена Косторная включена в предварительный список участников чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Медведева не примет участия в чемпионате России по фигурному катанию

Всего в предварительный список в женском одиночном катании вошли 18 фигуристок, в том числе действующая чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, победительница московского этапа серии Гран-при Елизавета Туктамышева, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

В мужском одиночном катании участие примут серебряный призер Олимпиады 2018 года Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев и серебряный призер европейского первенства Александр Самарин. Всего в турнире будут участвовать 18 фигуристов.

В танцах на льду за золото чемпионата России поборются 15 дуэтов, в том числе чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин, а также победители пятого этапа Кубка России Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

В парном катании на чемпионате России выступят серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова / Владимир Морозов, бронзовые призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин и победители юниорского чемпионата мира Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов. Всего на турнире в Челябинске будет представлено 12 пар.

Соревнования в Челябинске пройдут с 24 по 26 декабря. Чемпионат России является отборочным турниром к первенству Европы.