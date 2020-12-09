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Чемпионат России по фигурному катанию

Медведева не примет участия в чемпионате России по фигурному катанию

Спортсменка пропустила последние старты из-за проблем со здоровьем
Евгения Медведева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не будет участвовать в чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее 21-летняя россиянка из-за проблем со здоровьем пропустила этап серии Гран-при в Москве, также она не смогла выступить на нескольких этапах Кубка России из-за болей в спине.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря.

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Медведева, Евгения АрмановнаЧемпионат России по фигурному катанию
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