Медведева не примет участия в чемпионате России по фигурному катанию

ТАСС, 9 декабря. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не будет участвовать в чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее 21-летняя россиянка из-за проблем со здоровьем пропустила этап серии Гран-при в Москве, также она не смогла выступить на нескольких этапах Кубка России из-за болей в спине.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря.