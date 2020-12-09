Медведева: шестой сезон во взрослом фигурном катании стал самым тяжелым

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева считает текущий сезон самым сложным в своей карьере. Об этом она рассказала ТАСС.

В среду Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала состав участников предстоящего в декабре в Челябинске чемпионата страны. Медведевой в нем не значится.

"К сожалению, вынуждена подтвердить свой пропуск чемпионата России, это наше решение. Этот сезон, наверное, самый тяжелый, если говорить о здоровье. Осенью были проблемы со спиной, сильные боли, из-за которых я пропустила больше месяца тренировок. Пришлось много времени провести в клиниках. После того, как спина почувствовала себя лучше, и я только стала входить в тренировочный режим, я сильно заболела", - рассказала Медведева.

Коронавирус

На вопрос, диагностировали ли медики у фигуристки коронавирус, Медведева ответила: "Да, еще в ноябре. Большую часть ноября и начало декабря я пропустила из-за болезни, попала в больницу с серьезным поражением легких. Сейчас я более-менее здорова, но вышла на лед только 8 декабря".

"Врачи рекомендовали мне тренировки в щадящем режиме, - сообщила спортсменка. - У меня по сути две недели подготовиться к чемпионату России, в таких обстоятельствах и с рекомендациями врачей - это невозможно. Понимаю, что подвела своих болельщиков, но такова жизнь спортсмена".

"Это шестой сезон во взрослом фигурном катании для меня и, наверное, самый тяжелый. Будем работать, чтобы дальше все было хорошо. Очень хочется поскорее выйти на лед!" - подчеркнула Медведева.

Планы

На вопрос о дальнейших планах, Медведева ответила: "Тренироваться, готовиться к следующим соревнованиям, к следующему сезону. И надеяться, что здоровье не будет беспокоить. Мне бы также хотелось пожелать всем здоровья и беречь себя".

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.