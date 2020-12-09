В оргкомитете ЧЕ по футболу считают, что проявлений расизма на играх в Петербурге не будет

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Проявлений расизма на матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге быть не должно. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор российской части турнира Алексей Сорокин.

Во вторник матч группового этапа Лиги чемпионов в Париже между местным ПСЖ и турецким "Башакшехиром" был прерван на 14-й минуте после того, как футболисты и тренеры гостей покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера Пьера Вебо со стороны четвертого арбитра встречи. Игру обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. Четвертый арбитр - Себастьян Колтеску.

"Нам давно задают вопросы по этой теме, но наш опыт больших матчей и больших турниров подсказывает, что в России не склонны так поступать уже давно, - сказал Сорокин. - Тема в значительной степени потеряла градус по сравнению с периодом несколько лет назад. Нет, мы не боимся [что подобное может произойти во время матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге]. Думаю, что таких идей ни у кого нет, вдобавок система Fan ID помогает".

"В значительной степени наше футбольное сообщество излечилось от этих глупостей. Исключения возможны, но они могут стать только исключениями", - подчеркнул собеседник агентства.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.