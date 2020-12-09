Футболист "Спартака" Кокорин может сыграть в матчах против "Сочи" и "Зенита"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин может сыграть в матчах 18-го и 19-го туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" и петербургского "Зенита" соответственно. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Кокорин получил микроповреждение в матче 16-го тура с волгоградским "Ротором" (2:0) и из-за этого пропустил встречу 17-го тура против "Тамбова" (5:1).

"Кокорин восстановился и готовится в общей группе, чтобы сыграть с "Сочи" и "Зенитом", - сказал Фетисов.

Футболист перешел в московский клуб в августе 2020 года из "Зенита". В нынешнем сезоне на его счету 10 матчей, в которых он забил два гола. Вторую половину сезона-2019/20 Кокорин провел в "Сочи", где играл на правах аренды.

Матч "Спартака" с "Сочи" состоится 12 декабря в Москве, с "Зенитом" - 16 декабря в Санкт-Петербурге. Красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков.