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Формула-1

Команда "Формулы-1" "Хаас" изучает публикацию резонансного видео с Мазепиным

В среду российский гонщик опубликовал видео в Instagram, где он пристает к женщине в машине

ТАСС, 9 декабря. Команда "Формулы-1" "Хаас" проведет внутреннее расследование ситуации с публикацией резонансного видео с участием российского пилота Никиты Мазепина. Об этом сообщает пресс-служба "Хаас".

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В среду Мазепин опубликовал видео в Instagram, где он сидит в машине на пассажирском сидении и пристает к женщине, сидящей на заднем. Позднее видео было удалено.

"Хаас" не оправдывает поведение Никиты Мазепина на видео, недавно опубликованном на его странице в социальной сети. Кроме того, сам факт публикации видео в социальных сетях также не нравится команде. Этот вопрос рассматривается внутри компании, и в настоящее время никаких дальнейших комментариев не будет".

1 декабря Мазепин подписал контракт с "Хаас", в текущем сезоне он выступал в "Формуле-2", заняв пятое место в общем зачете.

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