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Формула-1

Пилот команды "Формулы-1" "Хаас" Мазепин извинился за резонансное видео

В среду Мазепин опубликовал видео в Instagram, на котором он сидит в машине на пассажирском сидении и пристает к женщине

ТАСС, 9 декабря. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин принес извинения за публикацию резонансного видео в Instagram с его участием. Заявление Мазепина опубликовано в Twitter.

В среду Мазепин опубликовал видео в Instagram, на котором он сидит в машине на пассажирском сидении и пристает к женщине, сидящей на заднем. Позднее видео было удалено. "Хаас" проводит внутреннее расследование.

"Я бы хотел извиниться за мои недавние действия: за неподобающее поведение и тот факт, что оно вылилось в соцсети. Я очень сожалею о поступке, что я совершил, и о том уроне, что причинил репутации "Хаас". Я должен придерживаться уровня гонщика "Формулы-1" и обещаю, что извлеку из этой ситуации уроки", - сказал Мазепин.

1 декабря Мазепин подписал контракт с "Хаас", в текущем сезоне он выступал в "Формуле-2", заняв пятое место в общем зачете.

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