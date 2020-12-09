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Сборные по футболу

Юношеская сборная России по футболу сыграет против немцев в квалификации ЧЕ-2022

Также в отборочную группу попали сборные Греции и Фарерских островов

ТАСС, 9 декабря. Юношеская сборная России по футболу (игроки до 19 лет) сыграет против сборной Германии в отборочном раунде чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В результате жеребьевки россияне попали в группу 2, где также соперниками российской команды станут сборные Греции и Фарерских островов.

Кроме того, прошла жеребьевка квалификации чемпионата Европы 2022 года для юношей до 17 лет. Сборная России сыграет в группе 6 против команд из Германии, Румынии и Сан-Марино.

Чемпионаты Европы пройдут в Словакии (U-19) и Израиле (U-17). Отборочные турниры запланированы на осень 2021 года.

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