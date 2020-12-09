Российские гандболистки проведут первый матч основного раунда чемпионата Европы 10 декабря

ТАСС, 9 декабря. Основной раунд женского чемпионата Европы по гандболу, который проходит в Дании, для сборной России начнется 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Предполагалось, что россиянки проведут свои матчи на втором этапе турнира 11, 13 и 15 декабря, однако в связи с поражением сборной Дании в заключительном матче предварительного раунда на первое место в группе А вышла сборная Франции. Регламент чемпионата предусматривал фиксированные даты матчей для хозяев турнира, поэтому команда России будет вынуждена начать основной раунд на день раньше.

Согласно новому расписанию 10 декабря пройдет матч против сборной Черногории, 11 декабря - против француженок и 15 декабря - против команды Дании. На предыдущем этапе эти команды играли в группе А. Сборная России на предварительном раунде выиграла три матча из трех. Также в основной раунд из группы В попали команды Швеции и Испании, одержанные над ними победы пошли в зачет следующего этапа.

Состав второго секстета сформирован из команды групп C и D. В него вышли команды Норвегии, Хорватии, Нидерландов, Германии, Венгрии и Румынии.

В полуфинал выйдут две лучшие команды каждой из групп основного раунда. Все полуфиналисты получат путевки на чемпионат мира 2021 года.