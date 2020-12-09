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КХЛ

Спортивный директор ХК "Сочи" войдет в тренерский штаб на три ближайших матча

Зюзин будет исполнять обязанности тренера по защитникам вместо заболевших тренеров Евгения Филина и Вадима Хомицкого

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Спортивный директор "Сочи" Андрей Зюзин войдет в тренерский штаб команды на три ближайших домашних матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

"Сочи" проведет ближайшие матчи 9, 11 и 13 декабря с "Куньлунем", "Нефтехимиком" и "Спартаком" соответственно.

Зюзин будет исполнять обязанности тренера по защитникам вместо заболевших тренеров Евгения Филина и Вадима Хомицкого. В бытность игроком Зюзин выступал на позиции защитника в ряде клубов, в том числе и в Национальной хоккейной лиге.

Из-за коронавируса представители руководства клубов вынуждены замещать тренеров в матчах КХЛ. В частности, вице-президент СКА Роман Ротенберг в ряде матчей своей команды был и. о. главного тренера в связи с болезнью Валерия Брагина.

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