Татьяна Тарасова пожелала фигуристке Медведевой осуществить мечту

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова пожелала двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой осуществить мечту и побыстрее вернуться на лед после проблем со здоровьем. Об этом она сказала, комментирую ТАСС состав участников предстоящего чемпионата России.

Медведева: шестой сезон во взрослом фигурном катании стал самым тяжелым

В среду стало известно, что Медведева не выступит на чемпионате России, который пройдет в конце декабря в Челябинске. 21-летняя спортсменка в интервью ТАСС навала нынешний сезон самым тяжелым в карьере. Осенью она не тренировалась больше месяца из-за болей в спине, после - заболела коронавирусом.

"Я желаю Жене здоровья, чтобы он сумела осуществить свои мечты. А мечтает она о том, чтобы кататься", - сказала Тарасова.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.