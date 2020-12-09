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Фигурное катание

Татьяна Тарасова пожелала фигуристке Медведевой осуществить мечту

Заслуженный тренер России надеется, что спортсменка как можно скорее вернется на лед
Татьяна Тарасова и Евгения Медведева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова и Евгения Медведева
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова пожелала двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой осуществить мечту и побыстрее вернуться на лед после проблем со здоровьем. Об этом она сказала, комментирую ТАСС состав участников предстоящего чемпионата России.

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В среду стало известно, что Медведева не выступит на чемпионате России, который пройдет в конце декабря в Челябинске. 21-летняя спортсменка в интервью ТАСС навала нынешний сезон самым тяжелым в карьере. Осенью она не тренировалась больше месяца из-за болей в спине, после - заболела коронавирусом.

"Я желаю Жене здоровья, чтобы он сумела осуществить свои мечты. А мечтает она о том, чтобы кататься", - сказала Тарасова.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.

Теги
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна АнатольевнаМедведева, Евгения Армановна
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