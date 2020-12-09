{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболисты "Спартака" проведут зимние сборы в Дубае и на базе в Тарасовке

Запасным вариантом вместо Тарасовки является Сочи
Футболисты "Спартака" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" во время зимнего перерыва проведут сборы в Дубае (ОАЭ), а также в подмосковной Тарасовке. Об этом ТАСС рассказал глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

Тинькофф - Российская премьер-лига уйдет на перерыв после 18 декабря, а возобновится в конце февраля.

"Сборы "Спартака" пройдут в Дубае и в России. Если погода позволит, команда будет готовиться в Тарасовке, запасным вариантом является Сочи", - сказал он.

Основной базой красно-белых сейчас является комплекс в Тушине рядом со стадионом "Открытие-Арена".

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Премиальные футболистам "Нижнего Новгорода" выплатят до конца года
Как сообщили в министерстве спорта региона, премиальный фонд в настоящий момент находится на согласовании
Читать полностью