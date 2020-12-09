Премиальные футболистам "Нижнего Новгорода" выплатят до конца года

ТАСС, 9 декабря. Премиальные будут выплачены футболистам клуба "Нижний Новгород" до конца 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве спорта Нижегородской области.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что футболисты клуба с начала сезона не получали премиальные за одержанные победы, несмотря на лидирующую позицию в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"У футбольного клуба "Нижний Новгород" задолженность по оплате труда футболистов отсутствует. Премиальный фонд в настоящий момент находится на согласовании и будет выплачен до конца текущего года", - отметили в министерстве.

В Минспорте региона добавили, что сокращения объема субсидий, выделяемых на работу клуба из регионального бюджета, в 2021 году не планируется, не уточнив конкретную сумму.

"При выходе нижегородского клуба в РПЛ вопрос поддержки клуба будет обсуждаться между исполнительной и законодательной властью Нижегородской области", - добавили в министерстве.

Футбольный клуб "Нижний Новгород" занимает первую строчку в турнирной таблице ФНЛ. Клуб набрал 58 очков по результатам 26 туров.