Тарасова планирует работать комментатором на чемпионате России по фигурному катанию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Тренер Татьяна Тарасова будет работать комментатором на чемпионате России по фигурному катанию, если позволит здоровье. Об этом она рассказала ТАСС.

Чемпионат России пройдет с 24 по 26 декабря в Челябинске, транслировать соревнования будет Первый канал.

"Я сейчас неважно себя чувствую, но хотела бы поехать и прокомментировать. Я ставлю перед собой такую задачу", - сказала Тарасова.

"Чемпионат России состоится. Мы хотим, чтобы люди его смотрели, чтобы они видели правду, что наши судьи судят по-человечески. Все это надо показывать", - отметила она.

В среду Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников чемпионата страны. В женском одиночном катании выступят практически все лидеры сборной, турнир по состоянию здоровья пропустит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.