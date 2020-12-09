Арбитры матча ПСЖ - "Башакшехир" заявили, что сами подверглись расовой дискриминации

ТАСС, 9 декабря. Румынская бригада арбитров, обслуживавшая матч шестого тура Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Башакшехиром", заявила, что подверглась расовой дискриминации во время встречи. Об этом сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу в своем Twitter.

По словам Рошу, тренер "Башакшехира" Пьер Вебо со второй минуты называл судей "цыганами". На 15-й минуте матча некто произнес фразу: "В моей стране румыны - цыгане". Также журналист уточняет, что слово negru ("черный") в отношении Вебо употребил не четвертый арбитр Себастьян Кольцеску, как предполагалось ранее, а ассистент главного судьи - Октавиан Совре.

Встреча в Париже была прервана после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи в сторону Вебо. Игру обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. Доигровка встречи начнется в среду в 20:55 мск. Судить ее будет новая бригада арбитров во главе с Данни Маккели из Нидерландов.

В другом матче группы H, который прошел 8 декабря, германский "Лейпциг" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2, благодаря этому результату ПСЖ и "Лейпциг" вышли в плей-офф Лиги чемпионов. "Башакшехир" при любом исходе матча не сможет занять в таблице место выше четвертого.