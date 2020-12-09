Теннисный турнир St. Petersburg Open лишится категории ATP 500 в следующем году

Ранее генеральный директор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев заявлял ТАСС, что оргкомитет St. Petersburg Open постарается сохранить категорию ATP 500.

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге лишится категории ATP 500 в следующем году, он вернется в статус ATP 250. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ATP.

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"Решение о предоставлении петербургскому турниру категории ATP 500 было вынесено исключительно на 2020 год", - заявили ТАСС в организации.

Категория ATP 500 подразумевает получение победителем 500 рейтинговых очков, ранее у турнира была категория ATP 250 (победитель получал 250 очков). Серия АТР 500 является третьей в списке самых престижных, выше нее находятся серии Большого шлема (2 000 очков победителю) и "Мастерс" (1 000 очков).

Победителем турнира в Санкт-Петербурге в этом году стал россиянин Андрей Рублев.