Дорогу молодым! Почему брейкинг и скейтбординг на Играх-2024 выгодны России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил программу Игр-2024 в Париже, теперь официально на Олимпиаде впервые выступят брейк-дансеры, а скалолазы разыграют вдвое больше наград, чем в Японии в 2021 году. Изменения в программе отразятся на медальных перспективах сборной России. Скалолазание дебютирует уже на Играх в Токио, награды будут разыгрываться в многоборье - дисциплине, включающей в себя лазанье на трудность, скорость и боулдеринг. Скалолазы-скоростники традиционно слабее в лазанье на трудность и боулдеринге, та же ситуация и со специалистами в лазанье на трудность - рекордов в скорости от них не ждут, слишком разные трассы и стратегия их прохождения. Таким образом, первые олимпийские медали в скалолазании выиграют те, кто примерно на одном уровне справятся со всеми тремя дисциплинами, универсалы-середняки.

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Подготовка российских скалолазов к олимпийским вершинам начиналась непросто, в стране не было подходящей для многоборья базы. Сейчас такой тренировочный объект появился в Воронеже, в том числе и благодаря этому на Играх в Токио россияне выступят втроем, почти максимально возможной заявкой. У девушек соревноваться будут "скоростница" Юлия Каплина и 20-летняя Виктория Мешкова, которая специализируется в лазанье на трудность и боулдеринге. У мужчин выступит Алексей Рубцов. На медали ближайших Игр скалолазы надеются, но гарантировать что-то сложно, слишком непредсказуем формат многоборья. Отделение "скорости" на Играх-2024 - отличная новость для России, в мире эта дисциплина считается российской. На счету Каплиной 10 мировых рекордов в "вертикальном беге", в том числе и действующий. А совсем молодая Мешкова к Играм в Париже сможет сосредоточиться на профильном лазанье на трудность, не тратя силы еще и на "скорость". Шансы на медали растут.

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"В "скорости" у нас хорошие результаты, есть и тренеры, и методики подготовки, получше материальная база, существует конкуренция в сборной. С точки зрения перспектив - новость отличная, - отметил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. - Будет ли скалолазание на Играх-2028? Насколько я знаю, Лос-Анджелес очень заинтересован в том, чтобы продлить историю со скалолазанием. В Америке это очень популярно, да и на медали они будут претендовать". "Наша глобальная задача - попасть в постоянную программу Олимпиад, но это будет понятно только после того, как пройдут хотя бы одни Игры. Увидим, каким будет спрос на трансляцию, монетизацию процесса. Пока мы вынуждены конкурировать с другими видами спорта, ведь войти в постоянную программу можно только в случае исключения оттуда какого-то другого вида", - добавил Бычков. Молодое поколение скейтбординга Скейтбординг тоже впервые вдохнет олимпийский воздух в 2021 году. Медальная программа Игр в Токио и Париже отличаться не будет - четыре комплекта наград, в дисциплинах "стрит" и "парк" для мужчин и женщин. Но вот для российских скейтбордистов эти четыре года могут изменить многое.

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Отбор Игр-2020 буквально поломал коронавирус, отменили ряд соревнований, без которых не набрать очков для олимпийского рейтинга. Если бы отбор завершился прямо сейчас, то от России на Олимпиаду отправились бы Алишер Садыков и Лилия Суханькова в дисциплине "парк". Пока отбор продолжается, российские позиции в рейтинге могут как укрепиться, так и пошатнуться. В дисциплине "стрит" вплотную к заветной двадцатке подошли Ксения Маричева, Константин Кабанов, Егор Кальдиков и Егор Голубев. После возобновления отборочных соревнований у ребят есть шанс поправить свою позицию в рейтинге и получить лицензию. "Мы очень рады, что скейтбординг включили в программу Игр-2024 года. Для нас это не стало неожиданностью, наш вид спорта развивается очень интенсивно, а политика МОК направлена на омоложение аудитории. Уверен, что и в Лос-Анджелесе наш вид спорта будет представлен, ведь этот город является просто Меккой скейтбординга", - отметил исполнительный директор Федерации скейтбординга России Антон Стрюцков.

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"Надеемся, что в 2024 году российских представителей на Играх будет не двое, а гораздо больше, причем не только в "парке", но и в "стрите". Наша основная надежда - Саша Гусев, самый молодой чемпион России. Сейчас мы активно работаем со спортивным резервом, наш вид, как и художественная гимнастика, фигурное катание, больше ориентирован на молодых спортсменов, - отметил собеседник ТАСС. - По большому счету люди заканчивают карьеру в 25-26 лет, и мы надеемся, что наши более взрослые спортсмены будут передавать свой опыт молодым коллегам, а к Парижу и Лос-Анджелесу у нас подрастет новое поколение". Главной проблемой скейтбординга в России стало отсутствие тренировочных объектов достойного уровня. Из-за этого сборной приходится довольно часто выезжать на сборы за рубеж, что стало практически невозможно во время пандемии. Этим летом в Казани открылся открытый парк "Урам", который и спортсмены, и руководство федерации оценили как лучший в стране и пригодный для летней подготовки спортсменов. Но скейтерам жизненно необходима всесезонная база подготовки, которая позволит круглый год тренироваться в России.

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"Крытый скейт-парк хорошего уровня - это наш больной вопрос, - признался Стрюцков. - Желательно, чтобы он находился в Москве или Казани, это большие города с хорошей транспортной доступностью. Решаем этот вопрос и приложим все усилия, чтобы на следующий олимпийский цикл такой объект у нас появился". Танцевальные амбиции Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года впервые заговорил о включении брейкинга в программу соревнований еще в феврале 2019 года. Уже тогда эту новость с радостью встретили в России, ведь первым олимпийским чемпионом в брейкинге осенью 2018 года стал россиянин - Сергей Чернышев победил на юношеских Олимпийских играх. На Олимпиаде в 2024 году у российских спортсменов есть все шансы побороться за медали и даже повторить успех Чернышева, несмотря на сильную конкуренцию. Россияне на данный момент входят в число топовых танцоров мира, сильные представители этого вида также у Южной Кореи и Японии, высокий уровень показывают французы и украинцы. Законодателями мод в брейкинге остаются родоначальники стиля - американцы.

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"Наша федерация занимается брейкингом с 2017 года, когда он стал официальной спортивной дисциплиной в нашей стране. За это время мы выстроили календарь, провели всероссийские и уже традиционные международные соревнования. В этом году из-за пандемии международный турнир в России пришлось отменить, к сожалению, - рассказал исполнительный директор Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадим Пермяков. - Брейкинг - очень перспективное направление, которое развивается в 50 регионах страны. На последнем чемпионате и первенстве страны у нас участвовали порядка 850 человек, а фестиваль в Москве собрал уже 1 200 участников". На данный момент ни Международная федерация танцевального спорта, ни МОК не предоставили четких критериев отбора на Игры-2024. Международная федерация пока что проводит консультации со спортсменами и ведущими специалистами в этой области, совещания с крупными организаторами соревнований. Планируется проведение официальных стартов - чемпионатов мира и Европы.

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"У нас хорошие медальные перспективы, лидеры сборной и победители международных турниров - Наталья Киличихина и Иван Осокин, - отметил Пермяков. - Кроме того, в сборной большая скамейка запасных, конкуренция будет высокой. Россияне входят в десятку лучших, причем в разных возрастах - как совсем молодые, так и взрослые танцоры. Следующий чемпионат мира запланирован в Китае, мы надеемся побороться там за медали". Что касается баз, то у брейк-дансеров все в порядке - в 2020 году прошло четыре централизованных тренировочных мероприятия, прямо сейчас команда находится на сборе в Кисловодске. Ребята готовятся на федеральных базах - "Юг Спорт", "Новогорск", базе в Кисловодске. "Условия прекрасные, ребята всем довольны. Привлекаем к таким тренировочным мероприятиям и российских, и иностранных специалистов высокого класса", - добавил Пермяков. Что потеряли Помимо приветствия новых участников олимпийской семьи, несколько дисциплин исполком все же попросил на выход. Такая участь постигла карате - единоборство будет представлено на Играх в Токио, а вот в Париже уже нет. Это не самая медалеемкая дисциплина для россиян - пока никто из сборной не отобрался на ОИ-2020 по рейтингу, остается шанс выиграть лицензию на квалификационном турнире летом 2021 года.

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Как сокращение олимпийской программы в тяжелой атлетике на Играх-2024 отразится на медальных перспективах российских спортсменов, пока нельзя предсказать. В Японии будет разыграно 10 комплектов наград, а во Франции - шесть, окончательный список весовых категорий должна определить Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в четвертом квартале 2021 года. МОК пока не может гарантировать даже включение тяжелой атлетики в программу Игр-2024, в случае ухудшения ситуации с допингом данный вид спорта вообще может быть исключен из программы соревнований. В связи с большим количеством прошлых допинговых нарушений россияне на Играх в Токио могут заявить только двух спортсменов (один мужчина и одна женщина). В Париже-2024 число российских тяжелоатлетов может быть увеличено до шести, как и во всех остальных командах. Если к лету 2024 года в России появятся несколько штангистов мирового уровня, то вклад отечественных тяжелоатлетов в медальную копилку олимпийской команды может быть куда более весом по сравнению с ожиданиями от "Токио-2020". Из менее заметных изменений - у мужчин заберут одну весовую категорию в боксе, а вот женщинам еще одну категорию добавят. Но пока не ясно, что это будут за категории. В парусном спорте появятся три новых смешанных соревнования, два дополнительных комплекта наград разыграют в гребном слаломе, появятся соревнования смешанных команд в ските.

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