"Севастополь" разгромил "Евпаторию" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. "Севастополь" победил "Евпаторию" со счетом 4:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Крыма по футболу.

Голы забили Артур Айметдинов (6-я минута), Даниил Наговицин (22), Захар Тарасенко (44) и Антон Пенчелюзов (83).

В других матчах "Гвардеец" дома обыграл "ТСК-Таврию" (1:0), "Кызылташ" на своем поле победил "Океан" (2:1), а "Крымтеплица" разгромила клуб "Фаворит-ВД Кафа" (6:2).

"Севастополь" занимает первое место в таблице чемпионата с 28 очками. Следом идут "Крымтеплица" (27), "Гвардеец" (23), "Евпатория" (15), "ТСК-Таврия" (15), "Кызылташ" (11), "Океан" (11), (8), "Фаворит-ВД Кафа" (7).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь", в сезоне-2019/20 - "Евпатория".

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).