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Летние олимпийские виды спорта

Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по брейкингу в 2021 году

Ранее исполком МОК включил этот вид спорта в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла подала заявку на проведение в стране чемпионата Европы по брейкингу (брейк-дансу) 2021 года. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор федерации Вадим Пермяков.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета включил брейкинг в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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"Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по брейкингу в 2021 году, - сказал Пермяков. - Мы надеемся на положительное решение этого вопроса, тогда первый в истории чемпионат Европы по брейкингу пройдет в городе Сочи. Мы намерены собрать хорошую компанию европейских стран, чтобы в турнире приняли участие ведущие брейкеры Европы и России".

Брейкинг дебютировал в качестве олимпийского вида на юношеских Олимпийских играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.

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