Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по брейкингу в 2021 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла подала заявку на проведение в стране чемпионата Европы по брейкингу (брейк-дансу) 2021 года. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор федерации Вадим Пермяков.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета включил брейкинг в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.