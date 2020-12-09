МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла подала заявку на проведение в стране чемпионата Европы по брейкингу (брейк-дансу) 2021 года. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор федерации Вадим Пермяков.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета включил брейкинг в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.
"Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по брейкингу в 2021 году, - сказал Пермяков. - Мы надеемся на положительное решение этого вопроса, тогда первый в истории чемпионат Европы по брейкингу пройдет в городе Сочи. Мы намерены собрать хорошую компанию европейских стран, чтобы в турнире приняли участие ведущие брейкеры Европы и России".
Брейкинг дебютировал в качестве олимпийского вида на юношеских Олимпийских играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.