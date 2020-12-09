Путин: лауреаты Национальной спортивной премии с честью представляют РФ на состязаниях

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественной церемонии вручения Национальной спортивной премии. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Учрежденная 10 лет назад, эта престижная награда стала одним из главных символов профессиональных достижений в отечественном спорте. Своей благородной миссией она объединяет замечательных тренеров, организаторов и журналистов - тех, кто вносит весомый личный вклад в популяризацию физической культуры и здорового образа жизни, в развитие современной, качественной спортивной инфраструктуры", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что среди лауреатов премии - выдающиеся атлеты, "которые с честью представляют Россию на самых авторитетных международных состязаниях, демонстрируют несгибаемую силу воли и твердость характера, верность лучшим традициям предшественников". Президент выразил уверенность, что присуждение премии послужит для лауреатов вдохновляющим стимулом для движения вперед и покорения новых вершин.

Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году. Минспорт РФ вместе с болельщиками и экспертами выбирают лучших в 11 номинациях. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее.