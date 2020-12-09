На общем собрании членов РУСАДА произойдут изменения в числе учредителей агентства

"В ближайшее время пройдет общее собрание членов РУСАДА, на котором будут произведены изменения в числе учредителей агентства, равно как и будет новый наблюдательный совет, - сказал Поздняков. - Таким образом, тот вакуум в руководстве, который возник, будет носить непродолжительный характер".

По словам Позднякова, и. о. гендиректора РУСАДА Михаил Буханов является достаточно компетентным специалистом. "Он работает, пока не пройдут все конкурсные процедуры, - сказал глава ОКР. - В работе и операционной деятельности РУСАДА нет никакого разрыва, и это для нас очень важно. Мы как уходящие учредители заинтересованы, чтобы процесс планирования и тестирования РУСАДА ни на секунду не прерывался".

Решение о досрочном прекращении полномочий членов набсовета РУСАДА было принято 24 ноября. Новый набсовет должен быть сформирован до 1 января 2021 года, когда вступает в силу новый кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором прописано, что представители исполнительных органов власти, олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления.