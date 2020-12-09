Максименко: молодежная сборной России по футболу не боится никого из соперников на ЧЕ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России не боятся никого из соперников в финальной стадии чемпионата Европы. Об этом ТАСС рассказал вратарь команды и "Спартака" Александр Максименко.

"Мне абсолютно не принципиально, с кем мы будем играть на чемпионате Европы. Морально мы готовы и к Германии, и к Словении. Это абсолютно не важно для нас, так как самое главное - мы отобрались на этот турнир, одну из поставленных задач выполнили, - сказал Максименко. - Впереди финальная часть Евро, где перед нами будут стоять совсем иные задачи - более серьезные. Поэтому теперь ждем жеребьевку, но мы готовы к любым раскладам".

"Будем отталкиваться от тех команд, кто нам попадется. Обязательно их внимательно изучим и будем настраиваться на каждый матч", - добавил капитан молодежной сборной.

По словам Максименко, он будет следить за предстоящей жеребьевкой. "Мы будем отталкиваться от своей игры, никого не боимся. Поедем на турнир с верой в себя и в свои возможности", - отметил Максименко.

Сборная России перед жеребьевкой оказалась в третьей корзине вместе с командами Чехии, Хорватии и Румынии. Групповой турнир пройдет с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении, матчи плей-офф - с 31 мая по 6 июня на двух стадионах принимающих стран.