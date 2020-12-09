СМИ: главный тренер "Аталанты" может быть уволен из-за конфликта с капитаном клуба

ТАСС, 9 декабря. Руководство итальянского футбольного клуба "Аталанта" может отправить в отставку главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает портал Sport Mediaset.

По информации источника, причиной возможного увольнения может стать конфликт, который произошел между 62-летним специалистом и капитаном команды Алехандро Гомесом в перерыве матча пятого тура Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлланном" (1:1) 1 декабря. Игрок не согласился с установкой тренера и был заменен в перерыве, вследствие чего произошел конфликт. Часть футболистов клуба, включая словенца Йосипа Иличича, выразила поддержку Гомесу, что создало в команде разлад.

Отмечается, что конфликт временно угас в связи с задачей по выходу команды в плей-офф Лиги чемпионов. В среду "Аталанта" в очном гостевом матче с нидерландским "Аяксом" определит обладателя второй путевки в 1/8 финала от группы D. Результат встречи также может повлиять на отставку Гасперини. Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук пропустит встречу из-за коронавируса, 27 ноября его тест показал положительный результат.

Гасперини возглавляет "Аталанту" с 2016 года, под его руководством клуб в прошлом сезоне дебютировал в Лиге чемпионов и дошел до четвертьфинала, в чемпионате страны команда боролась за чемпионство и во второй раз подряд заняла третье место. Также Гасперини руководил итальянскими "Кротоне", "Дженоа", "Палермо" и "Интером".