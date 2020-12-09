Футболисты ЦСКА Влашич, Фернандес и Дзагоев пропустят матч с загребским "Динамо"

ТАСС, 9 декабря. Полузащитник российского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич пропустит матч Лиги Европы с хорватским "Динамо" (Загреб). Об этом заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Влашич не прилетел даже домой. Также в Москве остались [Марио] Фернандес, [Алан] Дзагоев, [Хёрдур] Магнуссон и [Чидера] Эджуке, - сказал Гончаренко. - Но команда приехала не просто так отбывать номер, мы выставим сбалансированный и боеспособный состав, который будет стремиться победить. Те футболисты, которые мало получают игровой практики, завтра ее получат и приложат все свои силы, чтобы ЦСКА победил".

Матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - ЦСКА пройдет в четверг. Армейцы с тремя очками в активе располагаются на последнем месте в группе К и уже потеряли шансы на выход в плей-офф.