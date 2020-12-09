FIDE приняла решение провести перенесенную на 2021 год Шахматную олимпиаду в РФ в 2022-м

ТАСС, 9 декабря. Следующая Всемирная шахматная олимпиада пройдет в 2022 году в России, в 2021 году турнир не состоится. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации.

Изначально планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году - Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.