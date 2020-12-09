Павел Кулижников и Анжелика Сидорова стали лауреатами Национальной спортивной премии

Кулижников в этом году завоевал две золотые медали на чемпионате мира на отдельных дистанциях, а также три золотые медали европейского первенства. На его счету по пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и чемпионатах Европы, три - на чемпионатах мира в спринтерском многоборье и мировые рекорды на дистанциях 500 м и 1 000 м.

Чемпионка мира Сидорова надеется, что 2021 год будет более удачным для легкой атлетики

Лучшей спортсменкой года признана чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Лучшим тренером года стала наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Победителем в номинации "Регион России" стала Тюменская область, "Лучший спортивный объект России" - стадион хабаровского хоккейного клуба "Амур" "Платинум-Арена", "Надежда России. Спортивная школа года" - спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по тяжелой атлетике, "Надежда России. Организация адаптивного спорта" - региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Красноярского края, "За служение спорту" - специалист лаборатории проблем физической культуры и массового спорта "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" Владислав Столяров, "Спортивный парнас. Спортивная печатная и медиапродукция года" - телеканал "Матч ТВ" за программу "Биатлон с Дмитрием Губерниевым", Спортивный парнас. Журналист года" - исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Василий Конов.

Победителями в номинации "Преодоление" стали лыжник Владимир Майоров, лыжница Любовь Мишарина и тренер сборной России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Галина Кошелева, "Спорт для всех. Организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности" - председатель спортивного клуба "Урожай" Татьяна Кондракова, "Спорт для всех. Организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства и работы" - организатор Хоккейно-валеночной лиги в Ижевске Михаил Смагин, "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху" - центр тестирования ГТО Василеостровского района Санкт-Петербурга, "Спортивная солидарность" - президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, "Эпоха в спорте" - тренер сборных СССР, СНГ и России по велоспорту Александр Кузнецов.

Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году. Минспорт РФ вместе с болельщиками и экспертами выбирает лучших в 11 номинациях. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее.