Матыцин: Минспорт вместе с ФМБА изучает вопрос вакцинации спортсменов и тренеров

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) изучает вопрос вакцинации спортсменов и тренеров. Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Очень внимательно изучаем вопросы вакцинации тренеров и спортсменов совместно с ФМБА, - сказал Матыцин. - В настоящее время идет серьезная аналитическая работа, предварительные выводы есть. Сделаем все, чтобы использовать этот фактор для минимизации рисков для спортсменов и тренеров. И не только для тех, кто готовится к Олимпийским играм, но и тех, кто занимается".