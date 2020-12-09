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Летние олимпийские виды спорта

Матыцин: Минспорт вместе с ФМБА изучает вопрос вакцинации спортсменов и тренеров

По словам министра спорта, в настоящее время идет серьезная аналитическая работа, предварительные выводы есть
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) изучает вопрос вакцинации спортсменов и тренеров. Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Очень внимательно изучаем вопросы вакцинации тренеров и спортсменов совместно с ФМБА, - сказал Матыцин. - В настоящее время идет серьезная аналитическая работа, предварительные выводы есть. Сделаем все, чтобы использовать этот фактор для минимизации рисков для спортсменов и тренеров. И не только для тех, кто готовится к Олимпийским играм, но и тех, кто занимается".

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