"Спартак" в пятый раз подряд обыграл дома "Нефтехимик" в КХЛ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голами у гостей отметились Отсо Рантакари (10-я минута) и Алексей Волгин (32). В составе красно-белых голы на счету Йори Лехтеря (20, 59) и Максима Цыплакова (39, 60).

Встречу на YouTube-канале "Спартака" комментировал двукратный победитель Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира в составе сборной СССР и трехкратный чемпион СССР в составе красно-белых 82-летний Борис Майоров. Он выступил комментатором впервые за шесть лет.

"Нефтехимик" в первом матче команд в сезоне, который прошел 22 ноября, обыграл "Спартак" со счетом 5:2. Красно-белые дома не проигрывают клубу из Нижнекамска с 4 декабря 2016 года (3:5), одержав с тех пор пять побед подряд.

"Спартак" с 38 очками в 34 матчах занимает седьмое место в таблице Западной конференции, "Нефтехимик" набрал 20 очков в 34 матчах и располагается на последней строчке на Востоке. В следующем матче столичный клуб 11 декабря сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью". "Нефтехимик" в тот же день встретится на выезде с "Сочи".