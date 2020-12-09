Сорокин: все 12 городов - организаторов Евро-2020 продолжают подготовку к турниру

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Все 12 городов, в которых запланированы матчи чемпионата Европы по футболу, продолжают готовиться к турниру. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020, член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций Алексей Сорокин.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

"На сегодня все 12 городов [проведут турнир], что было подтверждено на исполкоме, который прошел на прошлой неделе, - сказал Сорокин. - Все города готовятся, все в порядке".

Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.