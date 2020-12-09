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Евро-2020

Визит представителей УЕФА в Петербург в преддверии Евро-2020 запланирован на февраль-март

В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург, который примет ряд матчей чемпионата Европы, запланирован на конец февраля - начало марта. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020, член исполкома УЕФА Алексей Сорокин.

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Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.

"По планам посещение Санкт-Петербурга представителями УЕФА должно состояться в конце февраля - начале марта", - сказал Сорокин.

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Сорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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