Визит представителей УЕФА в Петербург в преддверии Евро-2020 запланирован на февраль-март

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург, который примет ряд матчей чемпионата Европы, запланирован на конец февраля - начало марта. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020, член исполкома УЕФА Алексей Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.

"По планам посещение Санкт-Петербурга представителями УЕФА должно состояться в конце февраля - начале марта", - сказал Сорокин.