"Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов и завершил выступление в еврокубках

В заявке "Локомотива" на матч с "Баварией" было пять запасных, причем двое из них - вратари. Из-за перебора желтых карточек матч пропускал защитник Серкейра Мурило. Как сообщил на своей странице в Twitter пресс-атташе "Локомотива" Кирилл Брейдо, полузащитник Даниил Куликов не смог принять участие в игре из-за заражения коронавирусом, а еще у нескольких футболистов обнаружились травмы и микроповреждения.

"Локомотив" и "Бавария" провели четвертый очный матч. Впервые они встретились в 1995 году в 1/32 финала Кубка УЕФА. Тогда в первом матче, который проходил в Мюнхене, "Локомотив" обыграл соперника со счетом 1:0, а в ответной встрече "Бавария" разгромила железнодорожников - 5:0. В первом матче группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона сильнее также оказалась "Бавария" - 2:1. "Локомотив" является единственной российской командой, которая смогла обыграть "Баварию" на ее поле.

В турнирной таблице группы A "Локомотив" набрал три очка, занял последнее место и не смог пробиться в весеннюю стадию еврокубков. Железнодорожники не одержали ни одной победы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и набрали столько же очков, сколько и в предыдущих двух сезонах (тогда команда также становилась последней). Ранее петербургский "Зенит" стал последним в своей группе и завершил борьбу за европейские трофеи, единственным представителем России в весенней части еврокубков будет "Краснодар", который занял третье место в своем квартете в Лиге чемпионов и выступит в 1/16 финала Лиги Европы. На групповом этапе этого турнира выступает московский ЦСКА, но клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф.

Победителем группы А стала "Бавария", набравшая 16 очков, "Атлетико" с девятью очками финишировал вторым, команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. "Зальцбург" набрал четыре очка и сыграет в плей-офф Лиги Европы.