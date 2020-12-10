СМИ: знаменитостям могут отказать в участии в эстафете олимпийского огня в 2021 году

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность исключения знаменитостей из списка участников эстафеты олимпийского огня перед летней Олимпиадой в Токио в следующем году в рамках мер по профилактике коронавируса. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

На такой шаг власти намерены пойти, чтобы снизить вероятность излишнего скопления зрителей вдоль маршрута прохождения забега. Это в свою очередь может создать дополнительные риски всплеска числа заражений, что повлияет на эпидемиологическую ситуацию перед Играми и непосредственно во время их проведения.

Правительство также рассматривает вопрос о введении запрета для спонсоров раздавать зрителям свою продукцию и атрибутику с названиями бренда. В качестве единственного послабления власти намерены разрешить привлекать бывших участников Олимпиад, но при условии соблюдения всех мер безопасности и с возможными ограничениями.

Вместе с тем, как отмечает Kyodo, такая политика правительства может натолкнуться на критику со стороны спонсоров и местных властей, которые и так несут финансовые потери из-за переноса Олимпиады на год.

Старт эстафеты олимпийского огня перед запланированными на следующий год летними Играми в Токио пройдет 25 марта в префектуре Фукусима. Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через все 47 префектур страны.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.