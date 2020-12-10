СМИ: обладатель высшего ранга борца сумо получил гражданство Японии

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Монгольский ёкодзуна Какурю (настоящее имя - Мангалжалавын Ананд), который обладает высшим рангом борца сумо, получил гражданство Японии. Об этом в четверг сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что этот шаг связан с намерением 35-летнего борца после завершения спортивной карьеры стать наставником сумоистов, для чего требуется японское гражданство. Это также позволит Какурю в дальнейшем получить возможность возглавить хэя - основную ячейку в организационной структуре профессионального сумо.

В настоящее время помимо Какурю званием ёкодзуны обладает лишь один сумоист - Хакухо, который также является уроженцем Монголии. Он получил гражданство Японии в сентябре 2019 года.