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Футбол в Италии

Умер чемпион мира по футболу 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси

Ему было 64 года

ТАСС, 10 декабря. Бывший футболист сборной Италии по футболу Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает газета La Gazzetta dello Sport.

Росси является чемпионом мира 1982 года в составе сборной Италии и лучшим бомбардиром того турнира. В том же году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист Европы.

На протяжении карьеры Росси представлял итальянские "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Милан" и "Верону", провел 340 матчей, в которых забил 134 гола. В составе "Ювентуса" стал обладателем Кубка европейских чемпионов 1985 года, Кубка обладателей кубков (1984), а также победителем чемпионата (1981/82, 1983/84) и Кубка Италии (1983). За сборную Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов.

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