СМИ: шведский лыжник дисквалифицирован из-за ставки на свою гонку

ТАСС, 10 декабря. Шведская лыжная ассоциация на месяц дисквалифицировала лыжника Макса Новака из-за ставки на гонку, в которой он участвовал. Об этом сообщает газета Expressen.

24-летний лыжник выиграл первое соревнование в сезоне в Бруксвалларне - гонку на 15 км классическим стилем, финишировав раньше Уильяма Поромяа. В телеинтервью для Expressen Новак признался, что поставил деньги на победу Поромяа и, таким образом, проиграл ставку. Ставки на соревнования самих участников являются нарушением правил Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Шведской спортивной конфедерации.

Дисквалификация действует с 9 декабря по 9 января, Новаку запрещено участвовать не только в соревнованиях, но и в тренировочных мероприятиях. "Я не знал, чего ожидать, должно быть, это теперь станет "законом Новака". Дисквалификация закончится за пять дней до гонки в Швейцарии, так что это хорошее решение", - сказал Новак.