Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА

Итоговый рейтинг ФИФА не изменился по сравнению с предыдущей версией, опубликованной в ноябре, из-за отсутствия международных матчей.

В активе российской команды 1461 очко. На первом месте третий год подряд завершила сборная Бельгии (1780 очков), далее идут французы (1755), бразильцы (1743), англичане (1670) и португальцы (1662).

В 2020 году всего состоялось 352 международных матча, в то время как в 2019 году команды провели 1082 игры. Наибольший прогресс показала сборная Венгрии, чей рейтинг за год вырос на 44 балла, команда поднялась на 12 мест и занимает 40-ю строчку.

Сборная России в ноябре завершила групповой этап Лиги наций на втором месте в своей группе и не смогла пробиться в высший дивизион турнира.

В 2021 году сборная России сыграет на чемпионате Европы, который был перенесен с лета 2020 года из-за пандемии коронавируса. Соперниками российских футболистов на групповом этапе станут бельгийцы, датчане (12-е место) и финны (54).