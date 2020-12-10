Власти Крыма помогут студенческой футбольной команде в организации сборов перед ЧЕ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Республики Крым окажет максимальную поддержку сборной Крымского федерального университета, которая представит Россию на чемпионате Европы среди студентов. Команде помогут в организации сборов и поездок, написал в четверг на своей в странице в Instagram глава республики Сергей Аксенов.

В четверг состоялось награждение команды Крымского федерального университета, одержавшей победу в начале декабря в премьер-группе Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2019/2020 и завоевавшей право выступить на чемпионате Европы среди студентов.

"Наши спортсмены получили право представлять Россию на чемпионате Европы, который пройдет под эгидой Европейской ассоциации студенческого спорта. Это большой вклад в продвижение позитивного и правдивого образа нашего полуострова на международной арене. Со своей стороны, правительство Республики Крым окажет максимальную поддержку команде и тренерскому коллективу, в том числе по организации сборов, поездок", - написал руководитель республики.

"Знаю, как долго команда к этому шла и сколько сил было отдано ради победы. Мы гордимся вами! Эта победа, без сомнения, стала одной из самых знаковых за последний период для всей Республики Крым на общероссийских соревнованиях", - добавил Аксенов.

После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года футбольные клубы полуострова были допущены к участию во втором дивизионе чемпионата России. Однако в начале декабря 2014 года исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил им принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом (РФС), после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове. Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года, КФС проводит чемпионат премьер-лиги, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.