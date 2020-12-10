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Олимпиада в Токио

Поздняков: ОКР готов финансировать подготовку сборной России к Играм в Токио

Глава Олимпийского комитета России отметил, что организация входит в новый год финансово состоятельной
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил финансовый план на 2021 год, организация готова финансировать подготовку сборной к Олимпийским играм в Токио. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

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В четверг состоялось заседание исполкома ОКР, на котором обсуждалась программа подготовки сборных России к Олимпийским играм в Токио и Пекине.

"Был утвержден финансовый план на 2021 год, который включает все мероприятия по подготовке к Играм в Токио, которые были перенесены на 2021 год. ОКР входит в этот год финансово состоятельным, готовым финансировать подготовку сборной к Играм", - сказал Поздняков.

"Мы провели два масштабных исследования на данную тематику, которые учитывают макроэкономические показатели. Это дает нам картину финансирования общероссийских спортивных организаций, которое в связи с пандемией снижается. ОКР предложил меры по повышению эффективности деятельности федераций", - добавил Поздняков.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в Токио
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