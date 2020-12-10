{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России
Обновлено 

Матч РПЛ между "Зенитом" и "Динамо" пройдет без болельщиков

Игра состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге
Трибуны "Газпром-Арены" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Трибуны "Газпром-Арены"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Матч 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

На игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов. "В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, на "Газпром-Арене" согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах", - говорится в заявлении.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что "Зенит" пытался согласовать присутствие болельщиков на домашних матчах с "Динамо" (12 декабря) и московским "Спартаком" (16 декабря). После 17 туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. "Динамо" идет четвертым с 30 очками.

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Установлен размер вознаграждения для призеров чемпионата России по легкой атлетике
За золотую медаль легкоатлет получит 180 тыс. рублей
Читать полностью