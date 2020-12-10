Матч РПЛ между "Зенитом" и "Динамо" пройдет без болельщиков

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Матч 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

На игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов. "В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, на "Газпром-Арене" согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах", - говорится в заявлении.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что "Зенит" пытался согласовать присутствие болельщиков на домашних матчах с "Динамо" (12 декабря) и московским "Спартаком" (16 декабря). После 17 туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. "Динамо" идет четвертым с 30 очками.