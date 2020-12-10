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Лига Европы
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Матчи Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о Паоло Росси

Росси умер в среду в возрасте 64 лет.

ТАСС, 10 декабря. Матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы будут начинаться с минуты молчания в память о скончавшемся чемпионе мира 1982 года по футболу в составе сборной Италии Паоло Росси. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Росси ушел из жизни в среду в возрасте 64 лет. Игры заключительного тура группового этапа Лиги Европы пройдут в четверг.

Росси является чемпионом мира 1982 года в составе сборной Италии и лучшим бомбардиром того турнира. В том же году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист Европы, был признан лучшим футболистом года в мире по версии журнала World Soccer ("Уорлд соккер") и футболистом года в Европе.

На протяжении карьеры Росси представлял итальянские "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Милан" и "Верону", провел 340 матчей, в которых забил 134 гола. В составе "Ювентуса" стал обладателем Кубка европейских чемпионов 1985 года, Кубка обладателей кубков (1984), Суперкубка УЕФА (1984) а также победителем чемпионата (1981/82, 1983/84) и Кубка Италии (1983).

За сборную Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов. Является рекордсменом сборной Италии по количеству голов на чемпионатах мира наряду с Роберто Баджо и Кристианом Вьери - каждый забил по девять мячей на мировых первенствах.

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