Поздняков: ОКР видит политику двойных стандартов в "акте Родченкова"

Так называемый акт Родченкова, подписанный президентом США Дональдом Трампом в пятницу и названный именем главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинге в российском спорте Григория Родченкова, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с участием американцев. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.

"Позиция ОКР заключается в следующем: мы внимательно изучили закон, который вступил в США в силу. Считаем такой подход американской стороны абсолютно неприемлемым, - сказал Поздняков. - Чтобы выполнять надзорные функции в области спорта, необходимо наладить антидопинговую работу по международным стандартам у себя. Ни одна из профессиональных лиг [США] не является участником международной антидопинговой коалиции, не выполняет кодекс WADA. Иностранные допинг-офицеры не могут осуществлять свою деятельность. Мы видим двойной стандарт в подходах к этой проблеме".